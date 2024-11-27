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خلال استقباله قادة القوات البحرية؛

قائد الثورة: يجب تفهيم الأعداء ان أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً

استقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم قادة القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۷۰۶۴۴
تأريخ النشر: 27 November 2024

التقى مجموعة من قادة ومسؤولي القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم (الأربعاء) بمناسبة يوم البحرية.

يصادف يوم 28 نوفمبر اليوم الوطني للبحرية في التقويم الإيراني ويجسد هذا اليوم التقدم الإيراني على أسس الاعتماد على الذات الذي يضمن الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وقال سماحة قائد الثورة خلال كلمة له في هذا اللقاء: "لابد من رفع القوة القتالية لدى قواتنا المسلحة لردع الاعداء من مهاجمة البلاد"، كما وصف هذه القوات بأنها قوات حيوية وحاسمة في عالم اليوم وأشاد بأنشطة الفرق المختلفة العملياتية والاستخباراتية والإسناد والبناء والابتكار فيها.

وأكد آية الله السيد علي الخامنئي أن التوجه العام للقوات المسلحة، وخاصة البحرية، يجب أن يتركز في جميع الأنشطة والتخطيطات على تعزيز الجاهزية والقدرات القتالية.

وأشار سماحته إلى أن تعزيز القدرات القتالية هو عامل رئيسي في منع اعتداءات الأعداء، وقال: "أهم مهمة للقوات المسلحة هي منع الاعتداء، لذا ينبغي العمل على إظهار القدرات القتالية للبلاد بشكل يجعل الأعداء يدركون بوضوح أن أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً".

كما شدد قائد الثورة الإسلامية على أهمية استمرار المهام البحرية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الوسائل الفنية والتقنية لنقل تفاصيل مهمة المجموعة البحرية 86 التي استمرت عدة أشهر إلى الرأي العام.

وفي بداية اللقاء، قدم الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، تقريراً عن برامج وأنشطة القوات البحرية في مختلف المجالات.

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