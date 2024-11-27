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حزب الله يكشف عن أبرز عملياته خلال الحرب الجارية

أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية اللبنانية أنها استهدفت بدقة منزل قائد سلاح الجو الإسرائيلي في 18 نوفمبر.
رمز الخبر: ۷۰۶۴۱
تأريخ النشر: 27 November 2024

أكدت المقاومة الإسلامية اللبنانية أنها في هجوم واسع على تل أبيب يوم 18 نوفمبر استخدمت طائرات مسيّرة انقضاضية خاصة لاستهداف منزل "تومار بار"، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بدقة. وأشارت إلى أن الطائرات المسيّرة أصابت مقر إقامته بدقة، فيما قامت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بمنع تسريب الخبر بشدة.

وفي الوقت الذي تبقى فيه ساعات قليلة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين لبنان وإسرائيل، شنّ مقاتلو حزب الله هجمات صاروخية واسعة على عدة مستوطنات ومواقع إسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية أنها استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ. كما تعرض تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "شتولا" لقصف صاروخي من حزب الله، بينما استهدف مقاتلو الحزب مستوطنة "كتسرين" بعدة صواريخ.

وأعلن حزب الله أيضًا أنه عند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، استهدف للمرة الرابعة خلال اليوم نفسه قاعدة "شراغا" (المقر الإداري للواء جولاني الخاص) الواقعة شمال مدينة "عكا" بصواريخ.

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