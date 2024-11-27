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اللواء باقري: ردنا سيكون فوق تصور قادة الكيان الصهيوني

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري ان الصهاينة تجاوزوا خطوطنا الحمراء بعدوانهم الاخير علينا، وردنا عليهم سيفوق تصورهم.
رمز الخبر: ۷۰۶۳۵
تأريخ النشر: 26 November 2024

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان الرد على العدوان الإسرائيلي الاخير تم التخطيط له بما يفوق تصور قادة هذا الكيان.

وقال اللواء باقري: "لقد تجاوز الصهاينة الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، وردنا على العدوانهم الأخير مخططا بنحو يفوق تصور قادة هذا الكيان.

وأضاف"رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، لم يتمكن الجيش الصهيوني من تحقيق أي من أهدافه المعلنة".

وشدد باقري: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تطيق أبداً أي اعتداء على أراضيها، ومن المؤكد أن هذه المرة أيضا سيكون لها رد فعل مناسب".

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