اللواء باقري: قوة الردع البحرية هي القوة الدافعة لتعزيز علاقات إيران بالعالم الإسلامي

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" على ان قوة الردع المتطورة لإيران الإسلامية تتمركز في مجال التهديدات البحرية الحديثة، مما يؤدي إلى إقامة علاقة قوية مع دول العالم الإسلامي.

وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للبحرية العسكرية الايرانية الذي يصادف اليوم،اعتبر اللواء باقري ان هذا اليوم يشكل مظهرا من مظاهر شجاعة وبسالة القوات البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنود الفرقاطة "بيكان" في المواجهة البطولية مع جيش صدام البعثي ، والذين جسدوا ملاحم التضحية المثالية للزود عن امن الوطن في واحدة من أكثر لحظات الدفاع المقدس حساسية.

وتابع مهنئا القادة والمديرين والموظفين الثوريين في بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تخليد اقتدارهم وقوتهم الى الأبد في الخليج الفارسي ، مبيّنا انه وبعد 44 عاما من تلك المعركة العظيمة، ان ايران مازالت حاضرة في المياه الوطنية والدولية بفضل الارادة الثورية التي يتمتع بها رجالها وهي عاقدة العزم على تعزيز قدراتها والاضطلاع بدور فاعل دفاعا عن حقوقها و مصادرها الوطنية وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في اطار تعزيز السيادة البحرية.

وشدد بالقول: ان ايران تمتلك قدرة الردع المتكاملة لمواجهة تهديدات جديدة تواجهها في مجال البحر الى جانب قدرات تمتلكها في مجالات اخرى.

واوضح ان اقتدار ايران في هذه المجالات يفسح المجال امامها لاقامة علاقات قوية مع دول العالم الاسلامي لتوفير الامن المشترك وارساء السلام المستدام سيما في غرب اسيا ويزرع اليأس عند اعداء الامة الاسلامية الذين يسعون وراء اضعاف المقاومة الاسلامية و الشعوب المسلمة وبث الفرقة بينهم.

وختم بالقول: اهنئ سلاح البحر الايراني لما حققه من الانجازات الكبيرة في ظل توجيهات سماحة القائد الثورة الاسلامية وبفضل تضحيات القوات البحرية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.