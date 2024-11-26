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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر هدفين في الأراضي المحتلة

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، هدفاً حيوياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.
رمز الخبر: ۷۰۶۲۴
تأريخ النشر: 25 November 2024

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق مسيّرات في اتجاه الهدف.

كما أعلنت المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الأحد، ضدّ هدف عسكري في جنوبي الأراضي المحتلة، عبر الطيران المسيّر، لتنشر بعد ذلك مشاهد عنها أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

إضافةً إلى ذلك، فإنّها توعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر هدفين في الأراضي المحتلة
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