مستشار قائد الثورة: إيران تستعد للرد على الكيان الاسرائيلي

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية في إشارة الى زيارته الى لبنان و مشاهدته لقدرات حزب الله قال لاريجاني: إن حزب الله اللبناني تحول إلى صانع للصواريخ وإن إخراج حزب الله من العلاقات السياسية في لبنان أمر غير وارد.

و أضاف : ليلة استشهاد السيد حسن نصر الله قوات حزب الله أقسمت بالله على الوقوف في وجه الكيان الإسرائيلي حتى النهاية وإن الروح التي رأيتها من قادة حزب الله خلال رحلتي الأخيرة كانت مذهلة.

و أكد على عجز الكيان الصهيوني عن تدمير قدرات حزب الله العسكرية و قال: نتنياهو يقول إنه تم تدمير قدرات حزب الله العسكرية! إذن الصواريخ التي يتم إطلاقها هل يتم جلبها من المريخ؟!

وفي معرض رده على الموضوع النووي صرح لاريجاني أنه عندما لا يتجه الغربيون الى معالجة مخاوف إيران فيما يتعلق بالعقوبات، فمن الطبيعي أن إيران لن تتخذ أي خطوات بشأن القضية النووية.

وأشار مستشار قائد الثورة الإسلامية الى احتمال بدء مفاوضات بين إيران والغرب و قال: إذا لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات ولم يقبلوا شروطنا، فإنه ليس بالأمر المهم.

وأضاف: رأيي هو أنه يجب أن نكون دائما مع التفاوض.

وفي رده على المزاعم التي قالت بأن حكومة بايدن رفضت وقف بيع النفط الإيراني بشكل كامل، في حين ان ترامب يستطيع أن يوقف ذلك.. قال لاريجاني: لم يكن الأمر كذلك، وحاول الأمريكيون في حكومة بايدن نفسها منع بيع النفط الإيراني قدر استطاعتهم، لكن إيران هي التي وجدت طرقًا لبيع نفطها.