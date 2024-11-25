حزب الله يستهدف مستوطنتي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت

قالت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.