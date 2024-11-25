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حزب الله يستهدف مستوطنتي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.
رمز الخبر: ۷۰۶۱۹
تأريخ النشر: 24 November 2024

 قالت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.

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