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الكيان الصهيوني يواصل قصف خيام اللاجئين

يواصل الكيان الصهيوني بقصف الخيام في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة شهداء وجرح أخرين.
رمز الخبر: ۷۰۶۱۶
تأريخ النشر: 24 November 2024

يواصل الكيان الصهيوني  قصف خيام اللاجئين في مخيم المغازي وسط قطاع واستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة مخيمات اللاجئين في ما خلف شهداء وجرحى.

هذا وقد تعرض قسم الأكسجين المركزي في مستشفى كمال عدوان للقصف من قبل الاحتلال الصهيوني كما قصفت مقاتلات النظام الصهيوني الأحياء السكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة شهداء على الأقل بينهم طفلان وقصفت المدفعية ومروحيات الاحتلال الصهيوني وسط وشرق مدينة رفح.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 44 الف و176 شخصا استشهدوا في قطاع غزة نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي على هذا القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

كما ذكرت هذه المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد جرحى هجمات جيش الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ بداية الحرب في هذا القطاع بلغ 104 الاف و473 شخصا.

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الكيان الصهيوني يواصل قصف خيام اللاجئين
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