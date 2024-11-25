أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت/ هل سيتم معاقبة مجرمي الحرب؟

القسم الدولي لموقع "تابناك": أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت. وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة "غير ضروري"، بسبب "وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب". وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة "أسباب منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة. وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأوضحت المحكمة أن مذكرات الاعتقال صنفت على أنها "سرية" لحماية الشهود وحماية سير التحقيقات، لكنها في الوقت ذاته أصدرت بعض المعلومات؛ نظراً "لأن سلوكاً مشابهاً لما ورد في مذكرة الاعتقال، يبدو أنه مستمر". وتابعت: "وعلاوة على ذلك، نعتبر أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم، أن يكونوا على علم بوجود مذكرات اعتقال". وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.

الجنائية الدولية: قرار اعتقال نتنياهو ملزم لكل الدول

أفاد خبير القانون الدولي والمستشار بالمحكمة الجنائية الدولية، أمين الديب، بأن جميع دول العالم ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بشأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وليس فقط الـ 125 دولة التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية. كما لفت إلى أن المحكمة عادة تلاحق الأشخاص المتهمين، وتصدر مذكرات الاعتقال، وقرارات إدانة. كذلك توقع المحكمة العقوبة على الأشخاص الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان من غير المسؤولين. أيضا تمنى الخبير إصدار بيانات رسمية من مختلف دول العالم للترحيب بالقرار، لافتاً إلى أنه وبحكم عمله بالجنائية فإن ما تم تنفيذه من قرارات وأوامر اعتقال وجرى محاكمتهم كانوا مسؤولين أفارقة فقط، ولم يشهد العالم تقديم أي شخص غربي لتنفيذ مثل هذه القرارات. وأشار الخبير الدولي إلى أنه لا بد من وقفة جادة من دول العالم، للمناشدة بتنفيذ مذكرة الاعتقال وعدم التدخل لعرقلة تنفيذه، لافتاً إلى أن عدم توقيع إسرائيل على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني عدم تنفيذ قرارات المحكمة على قياداتها أو مسؤوليها.

ترحيب فلسطيني

وفي الأراضي الفلسطينية، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية؛ إذ وصفته حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان. وقال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة شجاعة في مواجهة ما وصف بالـ"الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال". ورأى السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي. كما رحبت حركة حماس بخطوة الجنائية الدولية، داعية دول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب من وصفتهما بـ "مجرميْ الحرب.. نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة"، بحسب قولها.

واتهمت الحركة في البيان الإدارة الأمريكية بأنها حاولت لأشهر تعطيل صدور المذكرتين "عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة". ووصفت الحركة الفلسطينية القرار بأنه "سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي" للشعب الفلسطيني، "وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال" بحسب تعبيرها. ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة لـ "كافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث" بحسب نص البيان.

قرار مهم

ورحب لبنان في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بهذا "القرار القضائي المهم"، مؤكدا أنه "يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية". وأضافت الخارجية أن القرار "يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولى". بدورها، رحبت الجزائر في بيان لوزارةالخارجية، أمس الخميس، بقرار المحكمة واعتبرته "خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة". وأهابت الوزارة بأعضاء المجموعة الدولية، "لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها". لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل وأعلنت استعدادها لاعتقال نتنياهو.