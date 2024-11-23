النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۶مشاهدات
‍ پ

بقائي: إيران ترحب بأي خطوة لمعاقبة الكيان الإسرائيلي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأننا نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
رمز الخبر: ۷۰۶۰۸
تأريخ النشر: 23 November 2024

قال إسماعيل بقائي على منصة إكس بخصوص صدور مذكرة اعتقال بحق المجرمين الرئيسيين في جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في غزة، نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة وإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها من المواقف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن التأخير طويل الأمد في التعامل مع إفلات كيان الفصل العنصري الإسرائيلي من العقاب - والذي كان معظمه بسبب العرقلة الظاهرة والخفية للولايات المتحدة لطريق العدالة، تسبب في استمرار وتصاعد الجرائم البشعة في فلسطين المحتلة.

وأكد: أن التنفيذ الفوري والكامل لمذكرة الاعتقال هذه يمكن أن يُظهر كفاءة نظام العدالة الجنائية الدولية. ويجب توخي الحذر حتى لا يتم التلاعب بهذا القرار المتأخر من خلال إساءة استخدام العمليات والإجراءات الرسمية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
حزب الله يستهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في حانيتا
العراق يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن تهديدات الكيان الصهيوني
تخت روانجي: إيران والسعودية تسعيان إلى إحلال السلام في المنطقة
بيروت تحت النار.. غارات إسرائيلية تحوّل مبنى سكنيا إلى ركام وسقوط شهداء وجرحى
لاريجاني: ينبغي على الولايات المتحدة أن تتقبل شروط إيران النووية
بقائي: إيران ترحب بأي خطوة لمعاقبة الكيان الإسرائيلي
إيرواني: طهران ترفض اتهامات أمريكا وبريطانيا بشأن زعزعة الاستقرار في المنطقة