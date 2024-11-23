بقائي: إيران ترحب بأي خطوة لمعاقبة الكيان الإسرائيلي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأننا نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

قال إسماعيل بقائي على منصة إكس بخصوص صدور مذكرة اعتقال بحق المجرمين الرئيسيين في جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في غزة، نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة وإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها من المواقف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن التأخير طويل الأمد في التعامل مع إفلات كيان الفصل العنصري الإسرائيلي من العقاب - والذي كان معظمه بسبب العرقلة الظاهرة والخفية للولايات المتحدة لطريق العدالة، تسبب في استمرار وتصاعد الجرائم البشعة في فلسطين المحتلة.

وأكد: أن التنفيذ الفوري والكامل لمذكرة الاعتقال هذه يمكن أن يُظهر كفاءة نظام العدالة الجنائية الدولية. ويجب توخي الحذر حتى لا يتم التلاعب بهذا القرار المتأخر من خلال إساءة استخدام العمليات والإجراءات الرسمية.