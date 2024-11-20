خلال اتصال هاتفي.. عراقجي وغروسي يؤكدان على ضرورة تجنب توجهات غير بناءة

أكدا وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي اليوم الاربعاء على رغبتهما في مواصلة مسار التفاعل من أجل حل الخلافات وتجنب التوجهات غير البناءة وطريق المواجهة.

بحث وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفاعلات بين إيران والوكالة في ضوء نتائج زيارة غروسي إلى طهران، فضلا عن التطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.

وبالإشارة إلى زيارة السيد غروسي إلى إيران، ذكر وزير خارجية بلادنا مرة أخرى حسن نية الجمهورية الإسلامية الايرانية وإرادتها لتعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية.

كما أكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي رغبتهما في مواصلة طريق الحوار والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، وتجنب اساليب غير بناءة وطريق المواجهة.

كما صرح رئيس السلك الدبلوماسي الايراني انه إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي واتخذت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد عليها بشكل مناسب ومتناسب.