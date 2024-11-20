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شرط الكيان الصهيوني الذي حال دون تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان

أقرّت قناة تلفزيونية تابعة للكيان الصهيوني بأن أحد شروط تل أبيب حال دون تحقيق وقف إطلاق النار خلال المفاوضات التي أجراها المبعوث الأمريكي في لبنان.
رمز الخبر: ۷۰۶۰۱
تأريخ النشر: 20 November 2024

ذكرت القناة 13 للتلفزيون الصهيوني أن زيارة "عاموس هوكستين"، المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب، قد تتأجل بسبب الفجوات الكبيرة بين مطالب تل أبيب وبيروت.

وأشارت القناة إلى أن الخلاف الأساسي بين الطرفين يتمثل في شرط تل أبيب الحصول على حرية العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وهو شرط رفضه لبنان بشكل قاطع.

وفي هذا السياق، صرّح نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس بعد لقائه مع هوكستين، قائلاً: "أولويتنا هي وقف إطلاق النار ووقف الهجمات على لبنان، وضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه."

وأضاف ميقاتي: "ما يهمنا هو عودة النازحين إلى قراهم، ووقف المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، ووضع حد للتدمير العشوائي للقرى."

وأكد ميقاتي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بشكل واضح، وتعزيز سيطرة الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

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