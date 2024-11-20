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محسن رضائي : إيران ستنفذ بالتأكيد عملية "الوعد الصادق 3" لتأديب الكيان الصهيوني

أكد القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي، انه سيتم بالتاكيد تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" لتاديب الكيان الصهيوني المجرم.
رمز الخبر: ۷۰۵۹۹
تأريخ النشر: 20 November 2024

واشار عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الى الأحداث الجارية في المنطقة، موضحا أن الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الاسرائيلي بدعم كامل من الغرب متطورة جدا، وقال: هدف "إسرائيل" هو الوجود وتحقيق أحلامها في المنطقة، وهدف أميركا هو استعادة قوتها وهيمنتها، وهذه الحرب هي حرب النفط والغاز وموارد الشرق الأوسط، والحرب بالنسبة لهم هي المصير.

وتابع قائد الحرس الثوري في فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد ايران 1980_1988): هذه الحرب ذات طبيعة إرهابية ضد العالم الإسلامي، ومحورها أميركا و"إسرائيل" وبريطانيا، الذين يسعون لتنفيذ مشروع كبير في غرب آسيا، وكلما تم فضح جرائم الكيان الصهيوني كلما أدركت شعوب العالم طبيعته الهمجية.

واضاف رضائي: لا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا باقتدار، وسننفذ بالتأكيد عملية "الوعد الصادق 3" ان شاء الله، وسيتم دحر هؤلاء المجرمين الصهاينة في لبنان.

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