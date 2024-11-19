مصدر مسؤول: قائد الثورة الاسلامية يدعو لقراءة سورة الفتح والدعاء لنصرة المقاومة

قال رئيس المجلس التخطيطي لخطباء الجمعة، خطيب جمعة طهران المؤقت "حجة السلام محمد جواد حاج علی اکبری": ان قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي، ينصح بقراءة "سورة الفتح" و"دعاء النصر" (الدعاء الـ 14 من الصحيفة السجادية) و"دعاء التوسل" (من الادعية المنصوصة في كتاب مفاتيح الجنان)، بغية انتصار جبهة المقاومة.

قال رئيس المجلس التخطيطي لخطباء الجمعة، خطيب جمعة طهران المؤقت "حجة السلام محمد جواد حاج علی اکبری": ان قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي، ينصح بقراءة "سورة الفتح" و"دعاء النصر" (الدعاء الـ 14 من الصحيفة السجادية) و"دعاء التوسل" (من الادعية المنصوصة في كتاب مفاتيح الجنان)، بغية انتصار جبهة المقاومة.

حجة الاسلام حاج علي اكبري، قال ذلك (امس الاثنين) امام جمع من الشبان في جوار مزار الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، بمحافظة كرمان (جنوبي البلاد)؛ حسب ما افاد به "موقع حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية" الالكتروني (KHAMENEI.IR).

واوضح خطيب جمعة طهران المؤقت : ان سماحة الامام الخامنئي اكّد، ردا على سؤال حول الايات القرانية والادعية المناسبة لتحقيق النصر النهائي لجبهة المقاومة ودحر شرّ الكيان الصهيوني، وذلك في ضوء الانتصارات الاخيرة التي حققها المقاومون على هذا الكيان المجرم واخفاقه في تحقيق اهدافه البغيضة ضد فلسطين ولبنان.