النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

مصدر مسؤول: قائد الثورة الاسلامية يدعو لقراءة سورة الفتح والدعاء لنصرة المقاومة

قال رئيس المجلس التخطيطي لخطباء الجمعة، خطيب جمعة طهران المؤقت "حجة السلام محمد جواد حاج علی اکبری": ان قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي، ينصح بقراءة "سورة الفتح" و"دعاء النصر" (الدعاء الـ 14 من الصحيفة السجادية) و"دعاء التوسل" (من الادعية المنصوصة في كتاب مفاتيح الجنان)، بغية انتصار جبهة المقاومة.
رمز الخبر: ۷۰۵۹۷
تأريخ النشر: 19 November 2024

قال رئيس المجلس التخطيطي لخطباء الجمعة، خطيب جمعة طهران المؤقت "حجة السلام محمد جواد حاج علی اکبری": ان قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي، ينصح بقراءة "سورة الفتح" و"دعاء النصر" (الدعاء الـ 14 من الصحيفة السجادية) و"دعاء التوسل" (من الادعية المنصوصة في كتاب مفاتيح الجنان)، بغية انتصار جبهة المقاومة.

حجة الاسلام حاج علي اكبري، قال ذلك (امس الاثنين) امام جمع من الشبان في جوار مزار الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، بمحافظة كرمان (جنوبي البلاد)؛ حسب ما افاد به "موقع حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية" الالكتروني (KHAMENEI.IR).

واوضح خطيب جمعة طهران المؤقت : ان سماحة الامام الخامنئي اكّد، ردا على سؤال حول الايات القرانية والادعية المناسبة لتحقيق النصر النهائي لجبهة المقاومة ودحر شرّ الكيان الصهيوني، وذلك في ضوء الانتصارات الاخيرة التي حققها المقاومون على هذا الكيان المجرم واخفاقه في تحقيق اهدافه البغيضة ضد فلسطين ولبنان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مصدر مسؤول: قائد الثورة الاسلامية يدعو لقراءة سورة الفتح والدعاء لنصرة المقاومة
مسؤول إيراني: اتخذنا تدابير مناسبة ردا على حظر الاتحاد الأوروبي غير القانوني
حزب الله يستهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في كرمئيل ومدينة صفد
عراقجی خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: نقف إلى جانب سوريا أمام تهديدات الكيان الصهيوني
عراقجي: ما يمنع الحرب هو الاستعداد لها
افتتاح أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بحضور إيران
مساعد وزير الخارجية: العلاقات الإيرانية-السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها
حزب الله استهدف نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب
قائد الثورة الإسلامیة إلى الشعب اللبناني الصامد: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم
لماذا قام الكيان الصهيوني بإغتيال "محمد عفيف"؟
مسؤولون أمنيون وعسكريون لنتنياهو: حماس لن تتراجع عن شروطها ونحتاج للمرونة للتوصل لاتفاق
بقائي:إيران تتخذ كافة الإجراءات لحماية منشآتها النووية/لن نطلب الإذن من أحد للدفاع عن سلامة أراضينا
المقاومة العراقية تستهدف هدفا حيويا للاحتلال في "إيلات"
الاحتلال يستهدف خيمة نازحين بالمواصي ويقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات
عراقجي: لا يوجد أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي للسلوك الأوروبي
بقائي:إيران تتخذ كافة الإجراءات لحماية منشآتها النووية/لن نطلب الإذن من أحد للدفاع عن سلامة أراضينا
إيران تدين بشدة اغتيال المسؤول الإعلامي لحزب الله الشهيد "محمد عفيف"
لماذا قام الكيان الصهيوني بإغتيال "محمد عفيف"؟
عراقجي: لا يوجد أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي للسلوك الأوروبي
المقاومة العراقية تستهدف هدفا حيويا للاحتلال في "إيلات"
الاحتلال يستهدف خيمة نازحين بالمواصي ويقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات
عراقجی خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: نقف إلى جانب سوريا أمام تهديدات الكيان الصهيوني
مسؤولون أمنيون وعسكريون لنتنياهو: حماس لن تتراجع عن شروطها ونحتاج للمرونة للتوصل لاتفاق
افتتاح أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بحضور إيران
قائد الثورة الإسلامیة إلى الشعب اللبناني الصامد: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم
مساعد وزير الخارجية: العلاقات الإيرانية-السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها
حزب الله استهدف نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب
عراقجي: ما يمنع الحرب هو الاستعداد لها
مسؤول إيراني: اتخذنا تدابير مناسبة ردا على حظر الاتحاد الأوروبي غير القانوني
حزب الله يستهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في كرمئيل ومدينة صفد