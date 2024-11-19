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مسؤول إيراني: اتخذنا تدابير مناسبة ردا على حظر الاتحاد الأوروبي غير القانوني

أعلن المدير العام لدائرة غرب اوروبا بوزارة الخارجية "مجيد نيلي احمد ابادي" عقد اجتماع بحضور وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" ردا على تصرفات الاتحاد الأوروبي والذي تمخض عن اتخاذ القرارات المناسبة ضد النهج غير القانوني وغير المبرر لهذا الاتحاد.
رمز الخبر: ۷۰۵۹۶
تأريخ النشر: 19 November 2024

وقال مجيد نيلي احمد ابادي : في اللقاء الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بحضور عباس عراقجي في وزارة الخارجية، استعرضنا آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا واتخذت تدابير مناسبة ردًا على الإجراءات غير القانونية وغير المبررة ومخالفة للقانون الدولي التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وبریطانیا بفرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الإيرانيين. وسنوافيكم بتفاصيلها لاحقاً.

یذکر أنه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس التنفيذي لهذه الشرکة بذریعة ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تورط إيران في الصراع الأوكراني من خلال إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.

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