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حزب الله يستهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في كرمئيل ومدينة صفد

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل.
رمز الخبر: ۷۰۵۹۵
تأريخ النشر: 19 November 2024

 قالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.

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