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افتتاح أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بحضور إيران

تم افتتاح المعرض الدولي الثاني عشر لصناعة الأسلحة والدفاع في مدينة كراتشي الباكستانية وحضرته 55 دولة بما في ذلك وفد من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۰۵۹۲
تأريخ النشر: 19 November 2024

وأقيم حفل افتتاح المعرض بحضور وزير الدفاع الباكستاني "خواجة محمد آصف" ورؤساء الوفود المشاركة في مركز المعارض الدولي بكراتشي عاصمة اقلیم السند الباکستانی.

وحضر هذا المعرض الدولي وفد من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الدكتور مجتبى رمضان زاده والسفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم والقنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان.

هذا وتم إنشاء جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية لبلدنا، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

ويحمل المعرض شعار "الاسلحة من أجل السلام"،"التعاون العالمي والشراكة الاستراتيجية".

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