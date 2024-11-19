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قائد الثورة الإسلامیة إلى الشعب اللبناني الصامد: نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم

قال قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم : نحن معكم ولسنا منفصلين عنكم، نحن نشاطركم آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم.
رمز الخبر: ۷۰۵۸۹
تأريخ النشر: 19 November 2024

وافاد الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية ان سماحته قال في هذه الرسالة: نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. اننا نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم.

وأضاف سماحته: ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم.

وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية هذه الرسالة الشفوية ردا على رسالة من ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين في الفرق الجهادية ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني المقاوم.

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