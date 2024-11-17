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تقرير خاص لـ "تابناك"؛

عودة ترامب إلى البيت الأبيض وبدء المنافسة الساخنة بین واشنطن وبكين

كان لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رابحون وخاسرون كبار في مجال السياسة الخارجية. وفي حين أن الهند وتركيا والنظام الصهيوني والمملكة العربية السعودية سعيدة باستئناف ترامب للسلطة، فإن بعض الجهات الفاعلة على الساحة الدولية، مثل الصين، تراقب التطورات الحالية في واشنطن بعين متشائمة.
رمز الخبر: ۷۰۵۸۱
تأريخ النشر: 17 November 2024

القسم الدولي لموقع "تابناك": كان لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رابحون وخاسرون كبار في مجال السياسة الخارجية. وفي حين أن الهند وتركيا والنظام الصهيوني والمملكة العربية السعودية سعيدة باستئناف ترامب للسلطة، فإن بعض الجهات الفاعلة على الساحة الدولية، مثل الصين، تراقب التطورات الحالية في واشنطن بعين متشائمة. وفي الجولة الأولى من رئاسته، ألحق ترامب أضرارا كبيرة بقطاع تصدير المنتجات والبضائع الصينية إلى أمريكا من خلال إطلاق حملة "الحرب الجمركية"، وفي الوقت نفسه، حاول الحد من وصول منافسه إلى التقنيات الجديدة من خلال فرض قوانين جديدة.

والآن، مع استعادة ترامب السلطة في البيت الأبيض، هناك قلق في بكين من أن الجمهوريين، بالإضافة إلى استئناف الحرب التجارية مع الصين، سيوفرون الأسس اللازمة لتفعيل الصدوع الجيوسياسية في البيئة المحيطة بهذه القوة الآسيوية. إن الاحتمال الأهم لحدوث مواجهة بين واشنطن وبكين هو في حالة تايوان. في استمرار هذه المذكرة التحليلية، سندرس سياسة ترامب المحتملة لاحتواء بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

حرب التعريفات

ورغم أن أسس الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وُضعت في نهاية رئاسة باراك أوباما، إلا أن فترة الذروة في تطبيق هذه السياسة كانت خلال رئاسة دونالد ترامب ومن ثم جو بايدن. في هذه الاستراتيجية، قررت الولايات المتحدة، التي تدرك الترابط الاقتصادي بين واشنطن وبكين، ولكن بعيون مفتوحة، تقليل حجم وصول الصينيين إلى الأسواق الأمريكية لصالح الشركات المحلية على حساب الخسارة الاقتصادية.

وعلى الرغم من الأرباح المرتفعة للاستثمارات الأميركية في الصين، فقد قررت الحكومات الأميركية الأخيرة بشكل واعي منع تحويل رأس المال إلى هذه القوة الآسيوية ذات الأرباح الأقل. كما امتد نطاق الإجراءات الأميركية المناهضة للصين ليشمل أنشطة الشركات والعلامات التجارية الكبرى لهذه القوة الناشئة، مثل "هواوي" و"تيك توك". على سبيل المثال، كانت إحدى مهام حكومة بايدن هي منع تنفيذ مشاريع تطوير في الدول الأوروبية. كما حاول ممثلو الكونغرس، من خلال تعيين شركة "تيك توك" في الحزب الشيوعي الصيني، منع ترخيص الشركة للعمل في الولايات المتحدة.

خلال "الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين، أثر اليانكيون على 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني من خلال فرض تعريفة بنسبة 18%، ومن ناحية أخرى، شاركت بكين في 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تعريفة بنسبة 11% اقتصاديا. ومع عودة ترامب إلى السلطة، أعلن الصينيون عن حزمة مالية بقيمة 1.4 تريليون دولار لحكوماتهم المحلية لمواجهة الحرب التجارية التي يخوضها الجمهوريون.

ويظهر اتخاذ بكين مثل هذا القرار استعدادها العالي للتعامل مع التهديدات المحتملة من البيت الأبيض. وفي هذه الحرب الاقتصادية، يمكن لإيران، باعتبارها واحدة من الموردين الثلاثة الرئيسيين للنفط الصيني، أن تتمتع بمزيد من القوة الفاعلة بين الكتل الكبرى. وفي الوقت نفسه، ستحاول العناصر المتطرفة في حكومة ترامب، مثل رابيو وفالتز، استهداف نقل النفط الإيراني بناءً على المبادئ التوجيهية التي اقترحتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الشريانية، وبهذه الطريقة ستحاول إجبار طهران على تغيير سلوكها.

تفعيل العيوب الجيوسياسية

أثار اختيار دونالد ترامب لشخصيات مثل ماركو رابيو ومايك والتز مخاوف بين المسؤولين الصينيين وحتى التايوانيين من أن واشنطن ربما تخطط لتنشيط الصدوع الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي في السنوات الأربع المقبلة. ورغم أن التركيز الأساسي للأميركيين في الولاية الأولى لرئاسة ترامب كان على "الحرب التجارية" وارتفاع تكلفة التجارة مع هذه الدولة الآسيوية، إلا أنه يبدو أن الولاية الثانية لرئاسة ترامب تنطوي على مخاطر جسيمة. تفعيل الصدوع الجيوسياسية في البيئة الطرفية للصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ

اتفاقية كامب ديفيد الأمنية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وتعزيز التعاون الدفاعي مع تايوان، وإبرام اتفاقية أكوس النووية مع أستراليا، وأخيراً حقيقة أن الهند والإمارات العربية المتحدة أصبحتا الشريك الدفاعي الرئيسي لـ تُظهر الولايات المتحدة في منطقة شمال المحيط الهندي خلفية واشنطن خلال العصر الديمقراطي للعمل ضد الصين في المستقبل القريب. ومن أجل تقييد الصين ثم طردها من الاقتصاد العالمي، تحتاج إدارة بايدن إلى ذريعة في المجال الجيوسياسي وتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا.

إن الفائز النهائي في الحرب الباردة الجديدة قادر على تحديد نظام ومستقبل النظام الدولي لعقود قادمة. ومن خلال إعادة تعريف العلاقات مع الحلفاء التقليديين، وفرض العقوبات التجارية والرسوم الجمركية، وتفعيل الصدوع الجيوسياسية، ومحاولة إعادة رأس المال الأميركي إلى الوطن الأم، تحاول أميركا وقف عملية نقل السلطة من الغرب إلى الشرق. وفي وثيقة الأمن القومي للبلاد، أشار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى العقد الحالي باعتباره عقدا حاسما سيتحدد فيه مستقبل النظام العالمي. والآن علينا أن ننتظر ونرى ما هي السياسة التي سيعتمدها ترامب وفريقه المتشدد في السياسة الخارجية تجاه المنافس الأكثر أهمية لأميركا، الصين، في السنوات الأربع المقبلة.

 

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