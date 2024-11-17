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اللواء سلامي:جزء مهم من التاريخ المعاصر للاسلام يكتمل بإرادة رجال حرس الثورة الاسلامية

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" بأن حرس الثورة الاسلامية يحمل عبئا كبيرا على عاتقه، وبأن جزءا مهما من التاريخ المعاصر للاسلام يكتمل بالإرادة والمعتقدات القوية لرجاله.
رمز الخبر: ۷۰۵۷۸
تأريخ النشر: 17 November 2024

وفي حفل تكريم  وتنصيب قائد جامعة الإمام الحسين (ع) التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية،اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" على ان رجال حرس الثورة الاسلامية قد رسخوا تواجدهم في ميدان الدفاع المقدس (الحرب الايرانية- العراقية المفروصة 1980-1988) و أثبتوا بشرف أن الإسلام لا يستسلم للكفر.

و صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بأن حرس الثورة الاسلامية يحمل عبئا كبيرا على عاتقه، وبأن جزءا مهما من التاريخ المعاصر للاسلام يكتمل بالإرادة والمعتقدات القوية لرجاله.

وبالاشارة الى ان الصراع الصعب بين محور الشر ومحور الحق قد حدث بعد الثورة الإسلامية،مشيرا الى ان الجهمورية الاسلامية الايرانية تخطت مؤمرات عديدة تهدف الى فصل الشعب الإيراني عن هويته والسيطرة عليها مرة أخرى من قبل قوى الاستكبار العالمي ، ولكن بفضل الله انتصرت عليها بدءا من محاولة اشعال الفتن وتقسيم ايران وصولا الى الدفاع المقدس .

و بحضور اللواء سلامي ،أقيم اليوم الأحد حفل تكريم القائد السابق و تنصيب القائد الجديد لجامعة الإمام الحسين (ع) التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية.وقد تم تعيين العميد " محمد كرمي" قائدا جديدا لجامعة الإمام الحسين (ع) لتدريب الضباط والحراس بدلا من العميد "نعمان غلامي".

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