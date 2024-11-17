أعلن مصدر مطلع في تصريح صحفي ان الرسالة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شكل رسائل متبادلة الى امريكا، تضمنت قيام إيران بالمتابعة اللازمة بشأن قتلة الشهيد سليماني وعدم الانسحاب منها.

مصدر مطلع: ايران أكدت عدم انسحابها من معاقبة قتلة الشهيد سليماني في الرسائل المتبادلة مع امريكا

نفى مصدر مطلع ادعاء إحدى وسائل الإعلام الأمريكية حول تأكيد إيران عدم اتخاذ إجراءات ضد ترامب وقال: "الرسالة التي نقلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اطار تبادل الرسائل أكدت أن إيران ستسعى إلى القيام بما يلزم بشأن قتلة الشهيد سليماني ولن تنسحب عن هذا الموضوع".

وأوضح هذا المصدر المطلع في مقابلة مع مراسل وكالة فارس للأنباء: "ان متابعة ملف استشهاد اللواء سليماني لها أبعاد مختلفة، مبينا: "فقد أُعلن للجانب الآخر أن حكومة إيران ستتابع أيضًا الجوانب القضائية والقانونية للقضية بطريقتها الخاصة".

هذا وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت ضمانا كتابيا الى حكومة بايدن بعدم القيام بأي محاولة لاغتيال دونالد ترامب الذي أصدر اوامر اغتيال الشهيد سليماني.

وتابعت هذه الصحيفة اداعاتها أن إيران قدمت الشهر الماضي ضمانة مكتوبة لحكومة جو بايدن بأنها لا تنوي الانتقام من دونالد ترامب.