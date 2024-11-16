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القضاء الايراني يدين أمريكا بدفع 48 مليار دولار كتعويضات لعوائل الشهداء الايرانيين

أدانت محكمة ايرانية الولايات المتحدة بدفع 48 مليار دولار كتعويضات لعوائل شهداء مدافعي الحرم بسبب دعمها للجماعات الارهابية.
رمز الخبر: ۷۰۵۶۹
تأريخ النشر: 16 November 2024

أدانت المحكمة التي تنظر في شكوى أهالي الشهداء الذين دافعوا عن الاماكن المقدسة في سوريا والعراق،  أمريكا بدفع 48.860 مليار دولار كتعويضات لاهالي هؤالاء الشهداء.

تمت قراءة قرار المحكمة التي تنظر شكوى 700 من ذوي الشهداء الذين دافعوا عن الاماكن المقدسة ضد الحكومة الأمريكية لدعمها العلني للجماعات الإرهابية والتكفيرية، اليوم السبت 16نوفمبر، بحضور أهالي الشهداء، والعميد سهراب علي شمخاني النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني ومجموعة من المحامين.

صدرت المحكة حكمها بعد عقد جلستين في الفرع 55 للمحكمة القانونية الخاصة للعلاقات الدولية في طهران برئاسة القاضي مجيد حسين زاده. وتشمل هذه القضية 38 محامياً من 27 محافظة.

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