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شركة يابانية توقف نشاط جميع فروعها في الأراضي المحتلة

أعلنت شركة "سون أند آي" (Seven & i) اليابانية رسميا عن وقف نشاط جميع فروعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رمز الخبر: ۷۰۵۶۵
تأريخ النشر: 13 November 2024

وذكرت هذه الشركة أن سبب وقف أنشطتها في الأراضي المحتلة هو استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مما تسببت في انعدام الامن ​​في المنطقة.

وفي هذا التقرير، تم الإعلان عن توقف أنشطة الفروع التابعة لهذه الشركة مضيفا: أن جميع متاجر (SEVEN-ELVEN) الثمانية التابعة للشركة توقف أنشطتها في الأراضي المحتلة.

وبحسب وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، فإن شركة "سون أند آي"، بالتعاون مع شركة أمريكية، افتتحت أول متجر لها في تل أبيب في يناير/كانون الثاني 2022، وكانت بصدد افتتاح المزيد من المتاجر في جميع أنحاء الأراضي المحتلة خلال السنوات الست المقبلة.

وتأسست هذه الشركة اليابانية الكبيرة في عام 2005 ولها أنشطة واسعة في مختلف مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المالية والمطاعم والعقارات.

وتشتهر شركة "سون أند آي" بسلسلة متاجر "سون الون" حول العالم، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمشروبات والأجهزة المنزلية.

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