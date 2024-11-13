يسعى الكيان الصهيوني إلى القضاء التدريجي على القادة السياسيين لحركة حماس. الضغط لطرد مسؤولي حماس من قطر هو على جدول الأعمال على أمل أن يقيم قادة حماس في دولة إفريقية أو في إحدى الدول الأخرى الخاضعة لسيطرة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

القسم الدولي لموقع "تابناك": يشير قرار نتنياهو الجديد بضرب قادة حماس المسلحين إلى هزيمة ثقيلة وخلافاً لفكرة فريق نتنياهو، فإن حماس لا تزال منظمة مجاهدة ونظامية تواصل طريق المقاومة حتى بعد استشهاد قيادات وقادة مهمين. ونتيجة لذلك، تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بناء على خطة مشتركة، إلى إغلاق مكتب حماس في الدوحة، عاصمة قطر، وتهجير قادة هذه المجموعة الفلسطينية. وطلب أربعة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في رسالة إلى وزارة الخارجية، من واشنطن الضغط على قطر لإنهاء أنشطة مكتب حماس.

كما قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية لرويترز: "الآن بعد أن رفضت حماس أحدث المقترحات للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء، فإن استمرار وجودهم في قطر أمر غير مقبول". لكن في بداية هذا المسار، كان الأميركيون أنفسهم هم الذين طلبوا في عام 2012 وفي عهد أوباما من أمير قطر استضافة القادة السياسيين لحماس. ج. ن.ن، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن تركيا تم ذكرها أيضًا كوجهة مستقبلية لقادة حماس، لكن الأمريكيين أنفسهم أبعدوا هذا الخيار عن الطاولة قريبًا جدًا.

ورغم نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، الأخبار المنشورة عن قبول اقتراح طرد قيادات حماس من قطر، إلا أنه من الواضح أن وراء الكواليس ضغوط مشتركة من الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل ضد الدوحة وحماس لا تزال مستمرة. وأكد الأنصاري أن الهدف من نشاط مكتب حماس في الدوحة هو خلق "قناة تواصل بين الأطراف المعنية".

وزعم دبلوماسي أمريكي في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز أن "قطر تشعر بخيبة أمل تجاه كل من حماس وإسرائيل بسبب عدم إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار". لكن حقيقة الأمر هي أن قطر، باعتبارها المضيفة والوسيط، أدركت أن نتنياهو يبحث عن الفرض وليس التفاوض، ويريد إطلاق سراح السجناء الإسرائيليين دون تقديم تنازلات. يسعى أنتوني بلينكن إلى استكمال انتصار حرية الأسرى الصهاينة في ولايته الأخيرة كوزير للخارجية الأمريكية.

ماذا حدث عندما أثير سيناريو الإقالة؟

لقد مر أكثر من عام على عملية اقتحام الأقصى، لكن بنيامين نتنياهو والجيش الذي تحت قيادته لم يصلوا بعد إلى أهدافهم وما زالوا في وضع الضعف وعدم اليقين. حاول الصهاينة اغتيال حماس. وزعمت سلطات الكيان الصهيوني مرارا وتكرارا أنه بعد استشهاد إسماعيل هنية ويحيى السنوار، فإن حماس سوف تتفكك خلال فترة قصيرة من الزمن. وهذا الادعاء باطل، وعلى الجانب الآخر من الحدود، فإن استشهاد السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين لم يمنع استمرار الهجوم على الإسرائيليين.

اتخذ الكيان الصهيوني، في الأسبوع الماضي، إجراءات جديدة لتغيير أوضاع الحرب، أحدها هو إسناد رئاسة وزارة الحرب إلى سياسي ذو نارين، والذي بالطبع ليس لديه فهم ومعرفة بالحرب. وعهد نتنياهو بوزارة الحرب إلى يسرائيل كاتس في وضع يرى بعض المحللين الصهاينة أن كاتس البالغ من العمر 69 عاما لن يكون مصمما ومشرفا على العمليات الحربية، بل تابعا كاملا لنتنياهو.

ومن ناحية أخرى، ينبغي القول إنه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن المشرعين الجمهوريين وترامب نفسه داعية الحرب، غير مهتمين بالنشاط القطري. ويميل الجمهوريون إلى النأي بأنفسهم عن قطر، ويعتقدون أنهم يلحقون الضرر بشكل غير مباشر بقادة حماس ويحدون من مجال مناوراتهم.

فشل التجارب السابقة

يسعى الكيان الصهيوني إلى القضاء التدريجي على القادة السياسيين لحركة حماس. الضغط لطرد مسؤولي حماس من قطر هو على جدول الأعمال على أمل أن يقيم قادة حماس في دولة إفريقية أو في إحدى الدول الأخرى الخاضعة لسيطرة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. الواقع المهمل في سيناريو أمريكا وإسرائيل لإزالة رؤوس حماس هو أنه حتى لو تحققت هذه الخطة، فلن يكون هناك نهاية للنضال والمطالبة بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وممارسة الضغوط والضغوط. لقد أدى العنف مراراً وتكراراً إلى هزيمة الكيان الصهيوني، وقد فشلت مثل هذه المؤامرة في اختبارها بأسوأ طريقة ممكنة.