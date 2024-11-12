لا ينبغي لإيران أن تجبر المهاجرين الأفغان على الخروج!/ طالبان تريد علاقات إيجابية مع أمريكا

يقول رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، سهيل شاهين، إن العلاقات بين إيران وإمارة أفغانستان الإسلامية جيدة في مختلف المجالات، ونحن نتقاسم وجهات النظر نفسها بشأن قضية فلسطين.

القسم الدولي لموقع "تابناك": یعتقد «سهیل شاهين» أن إمارة أفغانستان الإسلامية كانت تربطها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترة طويلة. وخلال احتلال أفغانستان، كانت لدينا علاقات جيدة وجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها مكانة وأهمية خاصة.

شهدت العلاقات بين إيران وحركة طالبان الأفغانية صعودًا وهبوطًا. وعندما وصلت طالبان إلى السلطة، تحسنت العلاقات بين إيران والإمارة الإسلامية. وعلى الرغم من أن إيران تقيم علاقات متعددة الأطراف مع الإمارة الإسلامية، إلا أنها لا تزال لا تعترف بها.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات في مختلف المجالات، إلا أن قضايا مثل "حق آبي هيرماند" و"قضية المهاجرين الأفغان في إيران" لا تزال تمثل تحديا.

إن الوجود الواسع النطاق للمهاجرين الأفغان غير الشرعيين في إيران دفع إيران إلى تنفيذ سياسات تتعلق بتنظيم هذه العملية. ويعد منع دخول وعودة المهاجرين الأفغان غير الشرعيين أحد هذه السياسات.

قضية العلاقات الثنائية بين إيران والإمارة الإسلامية وقضية المهاجرين قضيتان ناقشهما مراسل تابناك مع "سهيل شاهين" رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، سنناقشهما أدناه.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، "سهيل شاهين"، في حديث مع تابناك، عن تفاؤله باستمرارية الإمارة الإسلامية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "منذ فتح أفغانستان، كان هناك "لقد شهدت العلاقات بين إمارة أفغانستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدما في العديد من المجالات." وهذه التطورات لا تزال في تحسن، وفي رأيي، الآن بعد أن أصبحت أفغانستان دولة حرة ومستقلة، إنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات. الاستثمار في كافة المجالات بين دول الجوار بما فيها إيران.

وبحسب سهيل شاهين، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية كانت تربطها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترة طويلة، وخلال احتلال أفغانستان، كانت لدينا علاقات جيدة وجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكانة خاصة وأهمية.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، إلى أن سياسة إمارة أفغانستان الإسلامية واضحة ومتوازنة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرحب بالاستثمارات الأميركية في أفغانستان ونريد أن تكون لنا علاقات إيجابية معها في ضوء مصالحنا الوطنية وقيمنا الإسلامية. ولكن لا بد من القول إن ممارسة الضغوط في أفغانستان لم تسفر قط عن نتائج، وهذه إشارة واضحة لجميع الحكومات.

ويقول شاهين: إن الإمارة الإسلامية تدين بشدة العدوان والمذبحة والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد شعب فلسطين المسلم، ونريد دولة حرة مستقلة للشعب المسلم ولشقيقتنا فلسطين، ونعتبر هذا حقهم. وفي هذه الحالة، لدينا موقف مماثل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الدول الإسلامية.

وردا على السؤال الملح بأن جزءا كبيرا من المهاجرين غادروا أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة، وما إذا كانت طالبان خططت لعودتهم، قال هذا المسؤول السياسي في طالبان إن جمهورية إيران الإسلامية، من خلال إظهار الأخوة الإسلامية، يجب أن العمل مع المهاجرين الأفغان داخل إيران يجب أن يكون له موقف أخوي، وفي بعض الحالات يشتكي المهاجرون الأفغان. وقد أثارت إمارة أفغانستان الإسلامية هذه القضية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات. ونأمل أن تعالج سلطات جمهورية إيران الإسلامية هذه المسألة حتى يتم حل شكاوى المهاجرين الأفغان.

وقال شاهين إن الإمارة الإسلامية تريد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألا تقوم بإبعاد المهاجرين الأفغان قسراً من إيران حتى يعودوا إلى أفغانستان، لكن عودتهم يجب أن تكون طوعية.

وأضاف سهيل شاهين أيضًا أنه إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية عن أفغانستان والاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، فسيتم حل قضية اللاجئين من تلقاء نفسها. لأن ظروف العمل متوفرة في أفغانستان ويعود المهاجرون إلى بلادهم.