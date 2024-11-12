أدان المشاركون في “القمة العربية -الإسلامية غير العادية” المنعقدة في الرياض الاثنين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان مطالبين مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إليه وحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

البيان الختامي للقمة العربية -الإسلامية: المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتوفير الدعم الإنساني لهما

وجدد المشاركون في البيان الختامي للقمة ، دعمهم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.

وأكّد البيان أنّ "القدس الشريف خط أحمر بالنسبة إلى الأمّتين العربية والإسلامية".

وبالنسبة إلى الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدّسة في القدس الشريف، أكّد مشروع القرار "الدفاع عن حرمة هذه الأماكن المقدّسة".

دعم أمن لبنان واستقراره

وشددوا على دعم أمن لبنان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وإدانة الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني والمدنيين، وعلى أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للبنان.

وعبّر القادة عن التزامهم بدعم الاقتصاد اللبناني، والحث على تقديم مساعدات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة، جراء العدوان الإسرائيلي، وتوفير مقومات العيش الكريم للنازحين، وتكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة التي شكلت في القمة مواصلة جهودها لوقف العدوان على لبنان.

مطالبة مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف إطلاق النار

وطالب المشاركون مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة معربين عن إدانتهم الشديدة لما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مطالبين بتحقيق دولي مستقل لمساءلة المتورطين.

ورفض المشاركون سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لإنهاء الكارثة الإنسانية وتوفير كل أشكال الدعم الإنساني للفلسطينيين، ودعم برامج إعادة الإعمار في غزة وحشد الدعم اللازم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

العمل على تجميد مشاركة “إسرائيل” في الأمم المتحدة

ودعا المشاركون إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها مطالبين جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بذلك.