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في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية؛

عارف: ندين جرائم الإبادة الجماعية المدعومة امريكيا ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف، ان ايران تدين بشدة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصيوني بدعم من امريكا، مشدد على حق الشعب الفلسطيني المظلوم بتقرير مصيره.
رمز الخبر: ۷۰۵۵۱
تأريخ النشر: 12 November 2024

قال النائب الاول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف ، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض: إذ ندين جرائم الإبادة الجماعية، نؤكد على حق الأمة الفلسطينية في تقرير مصيرها

واضاف عارف: نوجه التحية لأرواح الشهداء الشهيد نصر الله والشهيد هنية والشهيد يحيى السنوار والشهيد إسماعيل هنية.

واكد نائب الرئيس الايراني ان الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان هي نتيجة للإفلات الجنائي من العقاب، مضيفا ان علينا جميعا مسؤولية عدم السكوت على جرائم الاحتلال الصهيوني.

واصاف: ارتكاب جرائم الابادة الجماعية واستشهاد أكثر من 50 ألف إنسان في غزة والجرائم في لبنان، تتم بدعم سياسي ومالي من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية.

وتابع عارف: الحكومة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لجرائم الكيان الصهيوني، والعالم ينتظر وعد الحكومة الجديدة في هذا البلد بوقف الحرب فوراً ضد أهل غزة ولبنان.

 واشار إلى ان التجربة التي فرضها هذا الكيان المزيف على مدار 80 عامًا تظهر أن قادة دول الاستكبار يريدون ابقاء المنطقة في حالة من الفوضى والحرب. 

 واكد ان التسامح مع جرائم إسرائيل قد أبطل كافة القواعد والأعراف الدولية للحياة السلمية، وكذلك القواعد التي تحكم العلاقات الدولية في أوقات السلم وأوقات الحرب.

 واضاف: في الوقت الذي تعجز فيه آليات الأمم المتحدة عن إنهاء الإبادة الجماعية الفلسطينية والقتل الجماعي للشعب اللبناني بسبب الدعم الكامل وغير المشروط من الولايات المتحدة وعدة حكومات غربية لكيان الاحتلال، فإن مسؤوليتنا كرؤساء الدول الإسلامية والدول العربية تتضاعف.

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