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قمة الرياض تبحث اليوم وقف العدوان على غزة ولبنان

يشارك قادة وزعماء وممثلو بلدان عربية وإسلامية اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
رمز الخبر: ۷۰۵۴۸
تأريخ النشر: 11 November 2024

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له إلى الرياض مساء أمس الأحد، للمشاركة في القمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -بدوره- مشاركته فيها.

ومن جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه سيتعذّر عليه المشاركة في القمّة بسبب "مسائل تنفيذية" ملحة، وأن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس سيحضر القمّة نيابة عنه.

وفي وقت سابق أمس الأحد، بثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد لوصول الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وسيشارك في القمة أيضا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعلنت الخارجية الباكستانية أنه ينوي الدعوة إلى "إنهاء فوري للإبادة الجماعية في غزة"، و"الوقف الفوري للتهوّر الإسرائيلي في المنطقة".

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن قادة الدول العربية والإسلامية سيبحثون اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وسبل حماية المدنيين، ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى توحيد المواقف، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية، لإيقاف الاعتداءات المستمرة.

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