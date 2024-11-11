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الاعرجي: العراق يعتبر أمن إيران من أمنه

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، أن العراق يعتبر أمن إيران من أمنه. وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد، أشار إلى أن أي عمل مناهض للأمن ضد إيران سيقابل بإجراء من الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق.
رمز الخبر: ۷۰۵۴۶
تأريخ النشر: 11 November 2024

التقى قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي، الذي يزور إيران على رأس وفد أمني، مع السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

قدم مستشار الأمن الوطني العراقي تقريراً عن تقدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، مؤكداً عزم الحكومة العراقية على تنفيذها بالكامل.

وأضاف: "إيران والعراق، باعتبارهما دولتين مسلمتين شقيقتين وجارتين، يتمتعان بعلاقات ممتازة على المستوى الثنائي والإقليمي، في ظل استقرار الأمن والسلام على الحدود بينهما. ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) لهذا العام بشكل آمن وناجح، وتوافد أكثر من 21 مليون زائر في أجواء من الأمن التام".

أكد الأعرجي على أن العراق يعتبر أمن إيران جزءاً من أمنه، وأن أي عمل ضد أمن إيران سيواجه من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات في غزة ولبنان، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الحربية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة ولبنان، وإرسال مساعدات إنسانية للنازحين.

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