غريب أبادي: غروسي سيلتقي مع بزشكيان

اعلن الوكيل القانوني والدولي لوزارة الخارجية كاظم غريب آبادي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيلتقي مع الرئيس الإيراني مسعود بزوشكيان خلال زيارته إلى طهران.

اعلن الوكيل القانوني والدولي لوزارة الخارجية كاظم غريب آبادي، على صفحته في منصة اكس، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران الاربعاء القادم في زيارة تستغرق يومين.

ولفت غريب ابادي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة تعامل إيران مع الوكالة وفقا للبيان المشترك في 4 اذار/مارس 2023.

وتابع غريب ابادي قائلا ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيلتقي مع الرئيس الإيراني مسعود بزوشكيان خلال زيارته إلى طهران.

واوضح غريب ابادي ان ايران ترتكز على مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات، ما لم تسعى بعض الدول ذات الدوافع السياسية إلى الإضرار بجهود المدير العام والعلاقات المستقبلية بين إيران والوكالة.