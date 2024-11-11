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إيران تدين الهجوم الصهيوني على مبنى سكني في منطقة الزينبية بدمشق

أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني يوم أمس على مبنى سكني في منطقة الزينبية بدمشق، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.
رمز الخبر: ۷۰۵۴۳
تأريخ النشر: 11 November 2024

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني يوم امس على مبنى سكني في منطقة الزينبية بدمشق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.

وبالإشارة إلى الاعتداءات العسكرية المتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية، في نفس الوقت الذي يقوم فيه هذا الكيان بالإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان، فإن استمرار جرائم الكيان الصهيوني هو نتيجة لـ الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى الذين اعترفوا بهذا الكيان.

وقدم بقائي هذه الحكومات كشركاء في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها هذا الكيان.

وادان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تقاعس المؤسسات الدولية ذات الصلة تجاه إبادة الفلسطينيين والعدوان المستمر على لبنان وسوريا، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفعالة ضد الكيان الصهيوني بما في ذلك حظر الأسلحة على هذا الكيان وطرده من الأمم المتحدة ومحاكمته ومعاقبة قادة .

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