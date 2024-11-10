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هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ترفض العملية المشتركة بين إيران وباكستان ضد جماعة إرهابية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قصف المجموعات الإرهابية التكفيرية على حدود إيران وباكستان في عملية ناجحة نفذتها باكستان.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۹
تأريخ النشر: 10 November 2024

أعلن مركز الاتصال التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "المجموعات الإرهابية التابعة لامريكا والكيان الصهيوني، الذي جعلت الحدود المشتركة بين إيران وباكستان غير امنة بسبب عملياتهم التخريبية وخلق الشر وانعدام الأمن، تم قصفهم بعملية ناجحة من قبل الجيش الباكستاني.

وبناء على ذلك، وفي 5 نوفمبر، وفي إطار مواصلة مواجهة الجماعات الإرهابية والتيارات المخلّة بالأمن، قام الجيش الباكستاني بقيادة وتوجيه عملية ضد مجموعة إرهابية تكفيرية في الأراضي الباكستانية ودمر هذه المجموعة.

إن مركز الاتصالات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، إذ يقدر العمل المسؤول الذي قام به الجيش الباكستاني في التعامل مع الإرهابيين، ويأمل أن يشهد تدمير الجماعات الإرهابية وإحلال الأمن والسلام الكاملين على حدود البلدين من خلال متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الأمنية.

"في وقت سابق، زعمت بعض وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر إخبارية أجنبية، أن إيران وباكستان نفذتا عملية مشتركة ضد جماعة إرهابية، وهو أمر غير مؤكد".

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