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لبنان...مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في البقاع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3136 شهيداً و13979 جريحاً.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۸
تأريخ النشر: 10 November 2024

كثّف الاحتلال قصفه، في الساعات الماضية من السبت، على مناطق البقاع، حيث أفادت الوزارة بأنّ حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل وصلت إلى 20 شهيداً و14 جريحاً.

وفي مجزرة ارتكبها الاحتلال في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي، ارتقى 11 شهيداً، وفق الوزارة.

وطيران الاحتلال شنّ غارة على بلدة حدث بعلبك، وغارة على حي تل الأبيض شمال مدينة بعلبك، واستهدف بغارة أيضاً محيط قصرنبا في البقاع الأوسط.

في الجنوب، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال على بلدة حناوية، قضاء صور، أدت إلى سقوط 5 شهداء.

وأعلن المركز أن غارات الاحتلال على بلدتي دير قانون رأس العين وعين بعال استهدفت نقاط تجمع المسعفين، وأدت إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة 12 شخصاً.

كذلك، أفاد المركز بإصابة 12 شخصاً في غارة إسرائيلية استهدفت حي الميدان في النبطية.

وبدورها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة البازورية، وأضافت الوكالة أنّ الاحتلال شنّ غارات على بلدات: صريفا، حانين، كفرا، صربين، ورشاف، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة كونين.

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