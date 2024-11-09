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الميادين: ادعاءات الصهاينة بشأن موقف قطر من حماس غير صحيحة

أعلنت قناة "الميادين" اللبنانية نقلا عن مصدر أن ما ادعته وسائل الإعلام الصهيونية مؤخرا بشأن موقف قطر من حركة حماس غير صحيح.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۶
تأريخ النشر: 09 November 2024

عقب نشر أخبار في وسائل الإعلام الصهيونية بشأن قرار الحكومة القطرية طرد قيادات حركة حماس من هذا البلد، أعلنت قناة "الميادين" نقلا عن مصادرها الخاصة دون ذكر أسماء: إن ما نشرته وسائل الإعلام الصهيونية من أن قادة حماس لم تعد مقبولة لدى قطر غير صحيح.

وأكد هذا المصدر: أن ما نشرته وسائل الإعلام الصهيونية بهذا الخصوص هو جهد محموم من جانب "إسرائيل" للضغط على حركة حماس.

وزعمت شبكة "كان" العبرية، أمس الجمعة، أن المسؤولين القطريين، تحت ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة، قالوا في رسالة لقادة حركة حماس المقيمون في قطر إنهم لم يعودوا يقبلون وجودهم في الدوحة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي، أمس الجمعة، إنه بعد معارضة حركة حماس للمقترح الأميركي الأخير بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، أبلغت واشنطن الحكومة القطرية أن وجود قيادات حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في مقابلة مع صحيفة الشرق، وهو يكرر ادعاءات المسؤولين الأميركيين في وصف حركة حماس بأنها إرهابية، أنه لا ينبغي لقادة حماس أن يتواجدوا بعد الآن في عواصم أي من شركاء واشنطن.

ولم ترد حكومة قطر وحركة حماس رسميا حتى الآن على هذه الادعاءات من قبل وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني والمسؤولين الأمريكيين.

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الميادين: ادعاءات الصهاينة بشأن موقف قطر من حماس غير صحيحة
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