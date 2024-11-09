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"معاريف": "الجيش" الإسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر إلى آلاف الجنود

تحدّثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير للكاتب السياسي، بن كسبيت، عن "خوض إسرائيل حرباً إقليمية على سبع جبهات منذ أكثر من عام، خسر فيها الجيش الإسرائيلي ما يقرب من فرقتين، فيما يفتقر إلى آلاف الجنود، حتى قبل إحصاء عدد القتلى والجرحى".
رمز الخبر: ۷۰۵۳۴
تأريخ النشر: 09 November 2024

تحدّثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير للكاتب السياسي، بن كسبيت، عن "خوض إسرائيل حرباً إقليمية على سبع جبهات منذ أكثر من عام، خسر فيها الجيش الإسرائيلي ما يقرب من فرقتين، فيما يفتقر إلى آلاف الجنود، حتى قبل إحصاء عدد القتلى والجرحى".

وسط ذلك تقوم، الحكومة بتمرير قانون من شأنه أن "يديم تهرب قطاع ضخم (الحريديم)، آخذ في النمو، ولا يخدم على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي".

وفي الوقت نفسه، بحسب بن كسبيت، "توسع الحكومة الخدمة النظامية، وتمدد عدد أيام خدمة الاحتياط في السنة بشكل كبير، وترفع سن الإعفاء من الاحتياط، وتلغي الإعفاءات القائمة"، وذلك ضمن إجراءات "تسبب استنزافاً وسخطاً وزيادة كبيرة في العبء على القلة التي تخدم في الاحتياط، بينما يتأوه النظاميون تحت العبء المستمر".

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