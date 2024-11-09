النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۴مشاهدات
‍ پ

إيران تفند مزاعم التدخل في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين

اعتبر المتحدث باسم السلك الدبلوماسي أن الادعاء بأن إيران تدخلت في محاولة لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۳
تأريخ النشر: 09 November 2024

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن الادعاء بأن إيران تدخلت في محاولة لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية إلى اتهامات مماثلة في الماضي، والتي نفتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها، وقال إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي هو مؤامرة من قبل الكيان الصهيوني والجماعات المناهضة لإيران به هدف تعقيد الامور بين أمريكا وإيران.

وفي الوقت نفسه أكد بقائي، كما قيل من قبل، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الأمة الإيرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الميادين: ادعاءات الصهاينة بشأن موقف قطر من حماس غير صحيحة
عراقجي: الشهيد نصرالله تمكن من إحداث تغييرات جوهرية في المعادلات الإقليمية
"معاريف": "الجيش" الإسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر إلى آلاف الجنود
إيران تفند مزاعم التدخل في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين
قاليباف: الشهيد نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً للصهاينة
عراقجي: المانيا تنتهك معايير حقوق الانسان/شارمهد حظي بمحاكمة عادلة وفقاً للقوانين الإيرانية