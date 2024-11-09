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قاليباف: الشهيد نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً للصهاينة

شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف ان الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً للصهاينة.
رمز الخبر: ۷۰۵۳۲
تأريخ النشر: 09 November 2024

قال قاليباف خلال خطابه في ملتقى"مدرسة نصرالله" الدولي الذي انطلق صباح الیوم السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین: "السيد نصر الله أرسى قواعد حزب الله ودافع عن فلسطين كقضية إسلامية".

وشدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان السيد نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً للصهاينة، مضيفا: "الاحتلال عجز عن التقدم في جنوب لبنان بفعل صمود حزب الله ومقاومته".

وتابع: "العالم لن ينسى مقارعة حزب الله لتنظيم "داعش" الإرهابي ودوره في القضاء على هذا التنظيم وعلى أوروبا أن تدرك أن أمنها تحقق بسبب دور حزب الله في القضاء على "داعش" الإرهابي".

وأشار قاليباف الى نضال حركة الاسلامية الفلسطينية "حماس" في سبيل الحق وقال: "القائد السنوار بدوره قاتل حتى الرمق الأخير دفاعاً عن المقاومة"، مؤكدا انه على الصهاينة أن يعلموا أن السيد نصر الله الشهيد سيكون أخطر عليهم في شهادته من حياته".

وتطرق رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى جرائم الكيان الصهيوني وصرح: "العدوان على غزة ولبنان سيتوسع إذا لم يتم كبح الصهاينة"، مؤكدا انه لا شك أننا سنحتفل بنصر المقاومة في القدس الشريف.

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قاليباف: الشهيد نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوساً للصهاينة
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