إقالة غالانت من وزارة الحرب وتصاعد الخلافات بين السلطات الإسرائيلية

القسم الدولي لموقع "تابناك": شكل خبر إقالة يوآف غالانت، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، قنبلة إخبارية مهمة لم يتوقعها أحد. تمت إقالة غالانت من منصبه كجنرال مخضرم وتم تسليم منصبه إلى إسرائيل كاتس، الذي كان معروفًا بأنه شخص مخلص لرئيس الوزراء ولكن ليس لديه سوى القليل من المعرفة بالقضايا العسكرية ومن المتوقع أن تكون القرارات الرئيسية لهذه المنطقة في الأيدي نتنياهو والمتشددين في الحكومة والجنرالات العنيفين. منصب كاتس الشاغر في وزارة الخارجية أُعطي أيضًا لجدعون ساعر، الذي كان منافسًا لنتنياهو، لكنه الآن أنهى النزاع.

أقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الحرب، فيما يواجه جيش النظام، مثل آلة حرب متهالكة، خسائر فادحة وخسائر فادحة وسجل سيء على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية. لكن نطاق الاختلافات كان واسعًا جدًا بحيث لم يكن هناك أي طريق آخر. وأشارت الجزيرة إلى أن الخلافات الواضحة بين نتنياهو وغالانت هي انعكاس لخلاف أوسع بين الائتلاف اليميني الحاكم وقادة الجيش الذين فضلوا منذ فترة طويلة التوصل إلى اتفاق لوقف الهجوم على غزة وإعادة السجناء. وقد اعترض غالانت مراراً وتكراراً على استمرار "الحرب دون اتجاه واضح"، لكن نتنياهو أكد دائماً أن الحرب لن تتوقف إلا عندما يتم تدمير حماس بالكامل. أي أنه نفس الهدف الذي حتى قادة الجيش لا يؤمنون بإمكانية تحقيقه.

وأظهر تقرير مراسل وكالة أسوشيتد برس أن الخلافات في مجلس الوزراء لها أيضا انعكاس اجتماعي، وأن تظاهر الآلاف من الصهاينة الموالية لغالانت احتجاجا على قرار نتنياهو الأخير هو جزء من تأثير الخلافات بين سياسيي النظام على الجبهات العدائية. من المؤيدين.

فجوة لا يمكن سدها

ومحاولة تحليل خلفية قرار بنيامين نتنياهو هي المصدر الرئيسي للتقارير التحليلية حول هذا الحدث. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هناك "أزمة عدم ثقة" وخلافات استراتيجية بين نتنياهو وغالانت، ويعتقد رئيس الوزراء رازم أن منطق حرب غالانت يقوم على مواصلة الحملة الهجومية ضد حماس دون أهداف واضحة، وما شابه ذلك خطر إطالة أمد الصراع دون توفير الأمن للأسرى الإسرائيليين. كل هذا فيما تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين مراراً وتكراراً أمام منزل نتنياهو واعتبرته المسؤول الرئيسي. ويشير تقرير جيروزاليم بوست إلى أن النهج المتشدد الذي اتبعه نتنياهو لم يتوافق مع وجهة نظر غالانت المتوازنة، والآن تم تمهيد الطريق لسياسات أكثر عدوانية. لكن من أولى النتائج المترتبة على هذا القرار؛ هناك قلق متزايد بشأن الاستقرار داخل الائتلاف الحكومي الفضفاض والمهتز.

وعندما تم حل حكومة الحرب بأمر من نتنياهو في حزيران/يونيو من هذا العام، اتضحت الحقيقة للنظام الدولي أنه حتى العملية الثقيلة والتاريخية "عاصفة الأقصى" لم تسد الفجوة بين خلافات النظام وإسرائيل. ، أصعب فترة في الحياة المزيفة التي يقضيها نفسه. أما الآن، ونظراً لقلة النتائج الميدانية والهزائم الفادحة على الجبهتين، فيمكننا أن نستنتج أن إقالة يوآف غالانت، وزير الحرب، حدث أهم حتى من حل حكومة الحرب، و وأن بنيامين نتنياهو لم يتمكن من الوفاء بأي من وعوده، فعمليا يصل إلى نهاية النفق.

ماذا يريد اليمين المتطرف؟

وانعكست إقالة غالانت على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية، وكان القاسم المشترك في معظم التقارير والتحليلات هو أن الخلاف حول استمرار نشاط جالانت أو خيار إقالته أصبح نقطة خلاف جدية منذ فترة طويلة. وأشارت شبكة CNN العالمية إلى أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو ضغطوا عليه لإعادة جالانت إلى منزله في أقرب وقت ممكن. وكان أحد هؤلاء المتطرفين وزير الأمن القومي في النظام، إيتامار بن غير، الذي هنأ نتنياهو، على حد تعبيره، على هذا "القرار المفيد والجريء" واتهم غالانت بأنه عقبة مهمة أمام تحقيق "النصر الكامل". وبالطبع، عندما اختلف نتنياهو مع غالانت حول الإصلاحات القضائية للحكومة في مارس 2023، هدد ضمناً وغير مباشر بطرده. لكن لم يكن أحد يتصور أن بيبي سيتخذ مثل هذا القرار في يوم الانتخابات الأميركية وليلةها. ويبدو أن الأميركيين قلقون أيضاً بشأن هذا الوضع، لأن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أشاد بغالانت باعتباره وزير دفاع موثوقاً به ووعد في الوقت نفسه بأن التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن النظام لا يزال قائماً وأن البنتاغون سيعمل بشكل وثيق. مع وزير الدفاع الجديد نتنياهو.

لقد تحدى التيار اليميني المتطرف في النظام الصهيوني غالانت باعتباره العامل الرئيسي في الفشل في تحقيق النصر، وحتى الآن فإن أوامر غالانت وسجله يظهر أنه قائد جرائم الحرب وقتل المدنيين. لكن غوير وآخرين غير راضين حتى عن هذا المستوى من الجريمة والعنف ويريدون أن يستمر قصف المدنيين والإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاولة احتلال أجزاء من لبنان بقوة أكبر.