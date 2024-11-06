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ترامب يعلن فوزه ويشكر الشعب الأميركي

اعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فوزه في خطاب بمقر حملته الانتخابية، فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي لم تظهر فيه نتائج رسمية بعد للفائز بالانتخابات الأمريكية 2024.
رمز الخبر: ۷۰۵۲۷
تأريخ النشر: 06 November 2024

وقال ترامب: "صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصارا سياسيا وأشكر الشعب الأمريكي.. أمريكا اعطتنا تكليفا عظيما واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضا أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي".

ووفقا لإحصاء شبكة CNN فإن ترامب حصل على 266 صوتا بالمجمع الانتخاب مقابل 188 لهاريس حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وتوقعت CNN كذلك فوز ترامب في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا التي تعتبر ساحة المعركة.

ووفقا لتوقعات شبكة CNN فإن ترامب يحتاج فقط إلى 4 أصوات أخرى بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، ولم تعلن شبكة CNN رسميا عن الفائز بالسباق الرئاسي الذي لا تزال عمليات الفرز جارية في عدة ولايات.

وانضم إلى ترامب على المسرح أفراد عائلته وزوجته ميلانيا ترامب، بالإضافة إلى نائبه جيه دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وشكر ترامب المسلمين الأمريكيين وكذلك العرب وكل من دعمه في سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن بلاده تمتك موارد طبيعية ضخمة مثل النفط قائلا إن الولايات المتحدة تتفوق على المملكة العربية السعودية وروسيا في ملكية هذه الاحتياطات.

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