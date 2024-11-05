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خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني؛

عراقجي: إيران سترد على عدوان الكيان الصهيوني بطريقة محسوبة ودقيقة

قال وزير الخارجية الايراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني: سنرد بالتأكيد على عدوان الكيان الصهيوني في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة وبطريقة محسوبة ودقيقة.
رمز الخبر: ۷۰۵۲۰
تأريخ النشر: 05 November 2024

أعرب وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد، عن امتنانه لزيارة البلد الصديق والشقيق باكستان، في إطار مشاورات إيران مع جيرانها حول الوضع الراهن في المنطقة.

وقال عراقجي: نعلم جميعا أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم وإبادة جماعية لا تعد ولا تحصى في قطاع غزة ويواصل نشر العنف في لبنان وأجزاء أخرى من المنطقة. وقد امتدت هذه الجرائم الآن إلى لبنان.

وتابع: أظهر الكيان الإسرائيلي طبيعته الحربية والعدوانية بشكل أكبر من خلال مهاجمة بعض الأماكن في المراكز العسكرية الإيرانية في 1اكتوبر وعلى عكس الكيان الصهيوني، فإن جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى تصعيد التوترات، لكننا نحتفظ بحقنا الأساسي في الدفاع المشروع، وفقا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المؤكد أننا سنرد على هذا العدوان في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، وبطريقة محسوبة ودقيقة.

وفي بيانه، أعرب وزير الخارجية الإيراني أيضًا عن تقديره لرد فعل باكستان لإدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران.

وأكد عراقجي قائلاً: لقد شاركت وجهات نظرنا حول التطورات الإقليمية مع أخي السيد إسحاق دار. وبالنظر إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين إيران وباكستان، شدّدنا بقوة على تعزيز العلاقات التجارية، والسياسية، والثقافية، والعلمية وغيرها.

كما قال وزير الخارجية: الإرهاب هو تحدٍّ في منطقتنا. إيران وباكستان تكافحان حاليًا الإرهاب، وقد أكّدنا في هذا الاجتماع على ضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب.

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