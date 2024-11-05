وزير خارجية باكستان: نرحب بالتشاور مع أشقائنا الإيرانيين

قال وزير الخارجية الباكستاني حول أهمية زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام آباد: إن هذه الزيارة تأتي في وقت يمر العالم الإسلامي بوضع حرج بسبب الظروف الإقليمية".

استقبل السيناتور محمد إسحاق دار، وزير الخارجية الايراني الدكتور السيد عباس عراقجي ووفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: أخي العزيز، أرجو منك أن تنقل تحياتي الحارة إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والدكتور محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وثمن حضور وزير الخارجية الإيراني في باكستان، وقال: نحن سعداء دائما باستضافة أشقائنا الإيرانيين وأصدقائنا المقربين.

وذكر وزير خارجية باكستان أن بلاده تفتخر باستضافة الرئيس الإيراني الراحل في وقت سابق من هذا العام واشار الى زيارة طهران للمشاركة في حفل تنصيب الدكتور مسعود بزشكيان رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف مخاطبا عراقجي: إن زيارتكم لباكستان تأتي في وقت يمر فيه العالم الإسلامي بظروف حرجة.