النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۰مشاهدات
‍ پ

عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان مع قائد جيش البلاد وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة.
رمز الخبر: ۷۰۵۱۷
تأريخ النشر: 05 November 2024

التقى السيد عباس عراقجي مع الجنرال سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، أثناء حضوره مقر الجيش الباكستاني في روالبندي.

وحضر هذا اللقاء بعض كبار المسؤولين في قيادة الجيش الباكستاني، بالإضافة إلى السفير رضا أميري مقدم والعقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان.

وبحث عراقجي والجنرال عاصم منير آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والأوضاع في المنطقة، وخاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن على الحدود المشتركة.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني، السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في اجتماع العمل الثاني له في إسلام آباد اليوم، ثم يشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني.

كما سيلتقي برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
روسيا تدافع عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية
عراقجي: إيران سترد على عدوان الكيان الصهيوني بطريقة محسوبة ودقيقة
ترامب أم هاريس؟.. الولايات المتحدة الأمريكية تشهد انتخابات رئاسية
وزير خارجية باكستان: نرحب بالتشاور مع أشقائنا الإيرانيين
عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"الهدهد" الى الفضاء بنجاح
قائد القوة الجوية الايرانية: أي خطأ يرتكبه العدو سيجعله يندم
الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص قدره 7000 جندي
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: سنستخدم كل إمكانياتنا للرد على العدوان الصهيوني وبقوة
استشهاد قائد وطيار لحرس الثورة الاسلامية في حادث طيران جنوب شرق البلاد
أطباء التشريح كشفوا أن السنوار لم يتناول شيئًا لمدة 72 ساعة قبل استشهاده
سفن جمهورية أذربيجان ترسو في المنطقة البحرية الرابعة للجيش لإجراء مناورات مشترکة مع إيران
العميد سريع: الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: سنستخدم كل إمكانياتنا للرد على العدوان الصهيوني وبقوة
أطباء التشريح كشفوا أن السنوار لم يتناول شيئًا لمدة 72 ساعة قبل استشهاده
استشهاد قائد وطيار لحرس الثورة الاسلامية في حادث طيران جنوب شرق البلاد
العميد سريع: الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان
الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص قدره 7000 جندي
سفن جمهورية أذربيجان ترسو في المنطقة البحرية الرابعة للجيش لإجراء مناورات مشترکة مع إيران
عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"الهدهد" الى الفضاء بنجاح
وزير خارجية باكستان: نرحب بالتشاور مع أشقائنا الإيرانيين
ترامب أم هاريس؟.. الولايات المتحدة الأمريكية تشهد انتخابات رئاسية
قائد القوة الجوية الايرانية: أي خطأ يرتكبه العدو سيجعله يندم
عراقجي: إيران سترد على عدوان الكيان الصهيوني بطريقة محسوبة ودقيقة
روسيا تدافع عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية