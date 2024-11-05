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إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"الهدهد" الى الفضاء بنجاح

تم بنجاح إطلاق القمرين الصناعيين الايرانيين "كوثر" و"الهدهد" إلى مدارهماء كأول أقمار صناعية للقطاع الخاص من قاعدة الإطلاق فوستوتشني الروسية بمركبة الإطلاق سويوز.
رمز الخبر: ۷۰۵۱۵
تأريخ النشر: 05 November 2024

أطلقت حاملة الأقمار الصناعية الروسية سويوز، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، قمر "كوثر" الصناعي وقمر"الهدهد" الصناعي من قاعدة "فوستوتشني" وتم وضعهما في المدار بنجاح.

وشاهد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية وبعض أعضاء فريق تصنيع الأقمار الصناعية والمراسلين في معهد أبحاث الفضاء الإيراني البث المباشر لهذا الإطلاق الناجح إلى المدار المطلوب.

ويعتبر قمر "كوثر" المنتج الفضائي الأول لشركة "أميد فضا"، والتي بدأ تصميمها في صيف عام 2019. ويتبع هذا القمر الصناعي معيار الأقمار الصناعية المكعبة، مما يقلل من وقت وتكلفة عملية الصناعة.

ويبلغ وزن قمر "كوثر" 30 كيلوغراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB وهو أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية) وهو ما يعني القمر الصناعي الأكثر تقدمًا حتى عام 2021 في إيران.

ويعتبر مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، ويصل مدى صوره الملونة إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية، ويبلغ معدل اعمار اعضاء فريق بناء هذا القمر 26 عاما.

واما "الهدهد" هو قمر صناعي بمعيار الأقمار الصناعية المكعبة ومهمته إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء الدولية ضيقة النطاق. الخدمات الأكثر استخدامًا لهذا القمر هي في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ويبلغ وزن هذا القمر الصناعي أربعة كيلوغرامات وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، ويبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.

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