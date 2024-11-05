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قائد القوة الجوية الايرانية: أي خطأ يرتكبه العدو سيجعله يندم

أكد قائد القوة الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد الطيار حميد واحدي، اننا ننصح أعداء الإسلام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه.
رمز الخبر: ۷۰۵۱۴
تأريخ النشر: 05 November 2024

أشار العميد الطيار حميد واحدي الى جرائم الكيان الصهيوني وتقاعس المجتمع الدولي وخاصة امريكا والدول الاوربية امام هذه الجرائم وقال: "أين دعاة حقوق الإنسان من جرائم الكيان الصهيوني والمئات الاشخاص الابرياء الذين يُقتلون في غزة وفلسطين ولبنان كل يوم".

ولفت الى العدوان الصهيوني الاخير للكيان الصهيوني على البلاد وصرح: "الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسبب في أضرار طفيفة، لكن رجال الدفاع الجوي الشجعان وقفوا بكل قوة ودافعوا عن سماء البلاد وأكملوا مهمتهم على أفضل وجه".

وشدد قائد القوة الجوية الايرانية محذرا اننا ننصح أعداء الإسلام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ألا يرتكبوا خطأ يندمون عليه.

وصرح العميد واحدي أننا جميعاً جنود ولى الفقيه ومستعدون بنسبة 100% لتنفيذ أوامره وأضاف: "القوات الجوية مستعدة دائماً للدفاع عن البلاد في كافة النواحي ونبذل حتى آخر قطرة من دمائنا دفاعا عن الوطن".

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