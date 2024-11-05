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العميد سريع: الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان
رمز الخبر: ۷۰۵۰۸
تأريخ النشر: 04 November 2024

 أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ان ” المعلوماتُ الاستخباراتيةُ تؤكد أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ “الإسرائيلي”ِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أخرى أو تسجيلِها بأسماءِ جهاتٍ أخرى وذلك في إطارِ التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ”.

واضاف في بيان :”وعـليه.. فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبارِ أيَّ تغييرٍ في ملكيةِ أو عَلَم سُفُنِ العدوِّ “الإسرائيلي”ِّ وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أوِ السُّفُنِ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحددةِ في البياناتِ السابقةِ”.

واكد ان” القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ “الإسرائيلي”ِّ واستهدافِ كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أوِ المرتبطةِ به أوِ المتجهةِ إليهِ وأنَّ هذا الحصارَ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان”.

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العميد سريع: الحصار البحري على العدو الصهيوني مستمر حتى وقف العدوان على غزة ولبنان