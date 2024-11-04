قائد الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني هو اسوء اعداء الاسلام

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، عوائل شهداء الجيش الإيراني، الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، عوائل شهداء الجيش الإيراني، الذين استشهداو في العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

واعتبر مكانة هؤلاء الشهداء عالية قائلا: "كل الشهداء في مكانة متميزة ونعيم من الله ولكن استشهاد هؤلاء الأحبة هو استشهاد بارز ومهم ويعود السبب دفاعهم عن الوطن والشعب خلال المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني والذي هو اسوء اعداء الاسلام".

ودعا أسر الشهداء للتحلي بالصبر لافتا إلى أن أجر عوائل الشهداء لا يقل عن أجر الشهداء.

يذكر أن عوائل كل من الشهداء حمزة جهانديده ومحمد مهدي شاهرخي فر ومهدي نقوي وسجاد منصوري كانوا حاضرين في اللقاء، وهؤلاء الشهداء تابعين لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني الذين نالوا الشهادة فجر يوم السبت 26 اكتوبر، دفاعا عن أمن البلاد، خلال عملية التصدي لمقذوفات لكيان الصهيوني المجرم.