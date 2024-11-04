بشعار"أميركا محور الشر في العالم"..بدء مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في أرجاء البلاد

خرج الشعب الإيراني في كافة المحافظات لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يحمل شعار "أميركا محور الشر في العالم" الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

ان يوم الرابع من نوفمبر بات يوما خالدا في ذاكرة الشعب الايراني المسلم قبل الثورة الاسلامية وحينها وبعدها حيث تم قبل الثورة في مثل هذا اليوم (عام 1963) نفي الامام الخميني (قدس سره) الى تركيا وكذلك ارتكب نظام الشاه مجزرة بحق الطلاب في العام 1978 كما تمت السيطرة على وكر التجسس الاميركي من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام في العام 1979 كرمز لمقارعة الاستكبار من قبل الشعب الايراني.