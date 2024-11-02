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صاروخ من لبنان يصيب 19 شخصا وسط تل ابيب

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 7 مصابين نقلوا إلى المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.
رمز الخبر: ۷۰۴۹۷
تأريخ النشر: 02 November 2024

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سقوط الصاروخ أدى إلى 11 إصابة، قبل أن ترفع هيئة الإسعاف عدد الإصابات إلى 19 مشيرة إلى أن الصاروخ استهدف المبنى بشكل مباشر.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها، وإنه تم اعتراض جزء منها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وفي الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

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