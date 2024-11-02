النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۹مشاهدات
‍ پ

طلاب ايران يتتوقون الى لقاء قائد الثورة الاسلامية في يوم الطالب الايراني

يستقبل اليوم قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي حشد من طلاب المدارس والجامعات من كافة أنحاء ايران.
رمز الخبر: ۷۰۴۹۶
تأريخ النشر: 02 November 2024

وعلى أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الايرانية (13 آبان)، تستضيف اليوم السبت حسينية الإمام الخميني (رض) لقاء قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بحشد من طلبة المدارس والجامعات الايرانية من مختلف انحاء البلاد.

وفي مثل يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1978، قام طلاب المدارس في إيران بتنظيم وقفة احتجاجية في حرم ‘‘جامعة طهران’’ ضد حكومة ‘‘بهلوي’’، واستشهد 56 منهم وأصيب مئات آخرين في هجوم قوات الأمن وتم تسمية هذا اليوم بـ‘‘يوم الطالب’’.

وسبب تسمية هذا اليوم بـ‘‘اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي’’ يعود إلى استيلاء مجموعة من الطلاب الجامعيين في إيران على وكر التجسس الأمريكي (السفارة الأمريكية سابقا)، في مثل هذا اليوم (4 تشرين الثاني/نوفمبر) في العام 1979، احتجاجا على المؤامرات الأمريكية ضد الثورة الإسلامية.

ويحيى الشعب الإيراني كل سنة ذكرى يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتنظيم مسيرات حاشدة في كل أنحاء البلاد لإظهار وحدته الوطنية والإسلامية وإعلان رسالة الثورة الإسلامية وهي ‘‘الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية’’ ومكافحة الاستكبار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
روسيا تدعم إجراءت كوريا الشمالية لكبح جماح الولايات المتحدة
حرس الثورة: رد إيران على إسرائيل حتمي وسيكون حاسماً وقوياً ومدروساً وسيفوق تصور العدو
قائد الثورة الإسلامية: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سيتلقيان ردا قاسيا على مايفعلانه ضد إيران وجبهة المقاومة
مسؤول في مطار الامام الخميني: نقل 74 ألف مسافر على خط إسطنبول بـ 366 رحلة بعد حظر الرحلات الأوروبية
صاروخ من لبنان يصيب 19 شخصا وسط تل ابيب
طلاب ايران يتتوقون الى لقاء قائد الثورة الاسلامية في يوم الطالب الايراني
سفير إيران في سوريا: الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه رغم انتهاكه للقوانين الدولية