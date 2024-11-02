طلاب ايران يتتوقون الى لقاء قائد الثورة الاسلامية في يوم الطالب الايراني

يستقبل اليوم قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي حشد من طلاب المدارس والجامعات من كافة أنحاء ايران.

وعلى أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الايرانية (13 آبان)، تستضيف اليوم السبت حسينية الإمام الخميني (رض) لقاء قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بحشد من طلبة المدارس والجامعات الايرانية من مختلف انحاء البلاد.

وفي مثل يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1978، قام طلاب المدارس في إيران بتنظيم وقفة احتجاجية في حرم ‘‘جامعة طهران’’ ضد حكومة ‘‘بهلوي’’، واستشهد 56 منهم وأصيب مئات آخرين في هجوم قوات الأمن وتم تسمية هذا اليوم بـ‘‘يوم الطالب’’.

وسبب تسمية هذا اليوم بـ‘‘اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي’’ يعود إلى استيلاء مجموعة من الطلاب الجامعيين في إيران على وكر التجسس الأمريكي (السفارة الأمريكية سابقا)، في مثل هذا اليوم (4 تشرين الثاني/نوفمبر) في العام 1979، احتجاجا على المؤامرات الأمريكية ضد الثورة الإسلامية.

ويحيى الشعب الإيراني كل سنة ذكرى يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتنظيم مسيرات حاشدة في كل أنحاء البلاد لإظهار وحدته الوطنية والإسلامية وإعلان رسالة الثورة الإسلامية وهي ‘‘الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية’’ ومكافحة الاستكبار.