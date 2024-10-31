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قائد الثورة: كتاب "محطة شارع روزفلت" يملأ الفراغ الإعلامي- الدعائي

قال قائد الثورة الاسلامية في تقريظ كتاب "محطة شارع روزفلت" اننا لم نبد الاهتمام اللازم لحرب الروايات؛ ان هذا الكتاب يملأ الفراغ الاعلامي – الدعائي.
رمز الخبر: ۷۰۴۹۴
تأريخ النشر: 30 October 2024

وقد نُشر تقريظ قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء في مراسم بمؤسسة الدراسات الثقافية للثورة الاسلامية بحضور مؤلف الكتاب والخبراء والباحثين في التاريخ الايراني المعاصر وجمع من نشطاء حادث الاستيلاء على وكر التجسس الامريكي في طهران في 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ 1979.

وقال القائد في التقريظ: ان هذا هو تقرير متقن ومليء بالفائدة عن حادث مهم في تاريخ الثورة أي الاستيلاء على وكر التجسس عام 1979.

واضاف ان هذا الكتاب يملأ احد فراغاتنا الاعلامية والدعائية. اننا لم نول الاهتمام اللازم لحرب الروايات في المعارك العالمية، واستغل اعداؤنا، غفلتنا واظهروا الكثير من الاحداث على عكسها.

وتابع سماحته: يجب تقدير مؤلف الكتاب وجهوده القيمة، على خلفية عمله الذكي في هذا المجال الهام. ان نثر الكتاب سلس وبليغ وان بحثه وتحليلاته منطقية وصادقة ومقنعة.

واكد قائد الثورة ان الاسم المختار للكتاب، جيد جدا.

يذكر ان كتاب "محطة شارع روزفلت" هو رواية موثقة عن الاستيلاء على السفارة الامريكية في طهران، وهو من تاليف محمد محبوبي، ويقع في 608 صفحة، وصدر عن مؤسسة الدراسات والبحوث السياسية.

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قائد الثورة: كتاب "محطة شارع روزفلت" يملأ الفراغ الإعلامي- الدعائي
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